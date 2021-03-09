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خطط لمضاعفة التبادل التجاري الحدودي بين تركيا والعراق

يخطط العراق وتركيا لزيادة التبادل التجاري عبر معبر إبراهيم الخليل، ويبلغ حجم التبادل التجاري عبره أكثر من 15 مليار دولار سنويا، ويخطط البلدان لرفعه إلى أكثر من 20 مليارا.