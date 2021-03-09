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تصعيد عسكري بمحافظة مأرب اليمنية بين الجيش الوطني والحوثيين

تشهد محافظة مأرب معارك عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين لا سيما في مديرية صرواح، وذكرت مصادر يمنية أن طائرات سعودية استهدفت تعزيزات للحوثيين في مديريات شمال غربي محافظة مأرب.
9/3/2021
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