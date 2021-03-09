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المدارس في إنجلترا تفتح أبوابها بعد الإغلاق بسبب كورونا

أعادت المدارس في إنجلترا فتح أبوابها أمام ملايين التلاميذ، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين. يأتي ذلك ضمن خريطة طريق وضعتها الحكومة لتخفيف الإجراءات المشددة بسبب كورونا وعودة الحياة تدريجيا.