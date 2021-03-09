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السنغال.. مظاهرات تخللتها أعمال عنف بعد اعتقال نائب معارض بتهمة الاغتصاب

مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في شوارعِ العاصمة السنغالية دكار، أسفر عن قتلى وجرحى بينهم. المظاهرات ضمت أحزابا وجمعيات معارضة، وذلك جراء اعتقال نائب برلماني بتهمة اغتصاب فتاة.