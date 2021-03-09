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03:17
الأردن.. الناي وحديث عن التراث
كثيرة هي المبادرات التي تعنى بالذكريات والتراث، ومن ذلك “مبادرة ذكرى”؛ فقد نبش ربيع زريقات مع مجموعة من الشباب في التراث، وذكّروا الشباب الأردني بصناعة الناي والعزف عليه.
9/3/2021
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