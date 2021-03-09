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إغلاق شامل في الضفة الغربية للحد من تفشي فيروس كورونا

يتواصل الإغلاق الشامل في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن يشمل الإغلاق طولكرم.