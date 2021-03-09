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إسبانيا تصدق على مشروع قانون الموت الرحيم

صدق مجلس النواب الإسباني على مشروع قانون يمنح المواطنين الحق في اللجوء إلى ما يعرف بالموت الرحيم في حالات الإصابة بأمراض مستعصية غير قابلة للشفاء.