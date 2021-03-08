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وزير الخارجية اليمني: ليس هناك مسار أميركي خاص لحل الأزمة باليمن

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك للجزيرة إنه ليس هناك مسار أميركي خاص لحل الأزمة اليمنية، بل هناك مسار لدعم المبعوث الأممي الخاص باليمن.