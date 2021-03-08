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هل تتجمع في الأفق إرهاصات مصالحة تركية مصرية؟

قالت الرئاسة التركية على لسان الناطق باسمها إبراهين قالين، وفقا لوكالة بلومبيرغ، إن ثمة إمكانية لفتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة.