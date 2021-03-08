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ما وراء الخبر- التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين.. لماذا الآن؟

ناقشت حلقة (2021/3/7) من برنامج “ما وراء الخبر” إعلان التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية تتضمن ضربات جوية ضد الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. وتساءلت: لماذا الآن؟