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26:21

ما وراء الخبر- التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين.. لماذا الآن؟

ناقشت حلقة (2021/3/7) من برنامج “ما وراء الخبر” إعلان التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية تتضمن ضربات جوية ضد الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. وتساءلت: لماذا الآن؟
7/3/2021
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