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01:31

لتؤمن مصدر رزقها.. مصرية تمتهن كوي الملابس

عائشة حسين من القاهرة قررت خوض تجربتها الخاصة، واقتحام مجالات كانت حكرا على الرجال، وامتهنت تنظيف وكوي الملابس في محلها الصغير، لتؤمن لنفسها مصدر دخل يغنيها عن التسول.
8/3/2021
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