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فنان سوري يجسد مدينة تدمر بمجسم منحوت

الفنان السوري علي الصالح أصم وأبكم ومهجر من مدينته تدمر بريف حمص، يعمل مع زميله أسعد عواد على تجسيد مدينة تدمر الأثرية بعمرانها التاريخي من خلال منحوتاته.