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02:09
رغم كورونا.. النرويج تحقق عائدات عالية العام الماضي
حقق الصندوق السيادي النرويجي عائدات تجاوزت 100 مليار يورو خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط والغاز.
8/3/2021
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