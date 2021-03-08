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دور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال

ميشلين عواد، سيدة فلسطينية من بيت ساحور، اشتهرت صورتها في الانتفاضة الأولى، وهي تلقي بحذائها وبالحجارة على قوة عسكرية إسرائيلية لمنع جنود الاحتلال من اقتحام المدينة.