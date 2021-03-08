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21:13
خارج النص- كتاب زفرات
سلطت حلقة (2021/3/7) من برنامج “خارج النص” الضوء على كتاب “زفرات” الذي يروي ما تعرض له سجناء في سجن جو المركزي يوم 10 مارس/أذار 2015 في مملكة البحرين، من خلال استعراض شهادات أكثر من 70 معتقلا.
7/3/2021
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