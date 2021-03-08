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حظر دخول المقيمين إلى الكويت بسبب كورونا كبد القطاعات الإنتاجية خسائر فادحة

تعاني القطاعات الإنتاجية في الكويت من نقص حاد في الأيدي العاملة بسبب القيود التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرار حظر دخول المقيمين إلى البلاد. وقد كبدت هذه القيود قطاعات اقتصادية عديدة.