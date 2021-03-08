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تونس.. مبادرات نسائية لمساعدة مرضى السرطان

أسست منال الغربي دار مرام في تونس، وهي مبيت مخصص لإيواء الأمهات اللائي يرافقن أبناءهن المرضى بالسرطان، وتم تأسيسها من قبل جمعية مرام لمرضى السرطان للتكفل بإقامتهم ومساعدتهم على تجاوز عناء التنقل.