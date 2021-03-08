search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
03:20
توجهات إدارة بايدن في التعاطي مع الوضع في العراق
الدبلوماسية هي خيار إدارة بايدن في التعاطي مع الوضع في العراق، كما تؤكد واشنطن، لكن الرد العسكري محسوب على أي استهداف للجنود الأميركيين.
8/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
رغم كورونا.. النرويج تحقق عائدات عالية العام الماضي
play
02:09
بعد رسالة أنطوني بلينكن.. الرئاسة الافغانية تؤكد رفضها مصالحة تفرض من الخارج
play
02:37
السعودية تعلن التصدي لهجمات حوثية استهدفت المنطقة الشرقية
play
02:53
تحقيق للجزيرة: الإمارات تنقل منشآتها وآلياتها العسكرية لجزيرة ميون اليمنية وقاعدة سيدي براني
play
04:11
مقاطع حول هذه القصة
رغم كورونا.. النرويج تحقق عائدات عالية العام الماضي
play
02:09
بعد رسالة أنطوني بلينكن.. الرئاسة الافغانية تؤكد رفضها مصالحة تفرض من الخارج
play
02:37
السعودية تعلن التصدي لهجمات حوثية استهدفت المنطقة الشرقية
play
02:53
تحقيق للجزيرة: الإمارات تنقل منشآتها وآلياتها العسكرية لجزيرة ميون اليمنية وقاعدة سيدي براني
play
04:11
المزيد من التقارير الإخبارية
رغم كورونا.. النرويج تحقق عائدات عالية العام الماضي
بعد رسالة أنطوني بلينكن.. الرئاسة الافغانية تؤكد رفضها مصالحة تفرض من الخارج
السعودية تعلن التصدي لهجمات حوثية استهدفت المنطقة الشرقية
تحقيق للجزيرة: الإمارات تنقل منشآتها وآلياتها العسكرية لجزيرة ميون اليمنية وقاعدة سيدي براني
الأكثر قراءة
ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا
ميغان ماركل تفتح النار على القصر: تعمدوا إسكاتي وقاطعونا ماليا واضطهدوا ابني بسبب لون بشرته
تفكيك ونقل معدات عسكرية بحرا.. تحقيق الجزيرة: الإمارات تعيد نشر مركبات ومدافع من إريتريا إلى اليمن والحدود المصرية الليبية
ما كمية البيض الصحية التي يسمح بتناولها يوميا؟