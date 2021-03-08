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توجهات إدارة بايدن في التعاطي مع الوضع في العراق

الدبلوماسية هي خيار إدارة بايدن في التعاطي مع الوضع في العراق، كما تؤكد واشنطن، لكن الرد العسكري محسوب على أي استهداف للجنود الأميركيين.