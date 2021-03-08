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تردي الأوضاع المعيشية يدفع اللبنانيين للشارع للتعبير عن سخطهم

أغلق محتجون في بيروت عددا من الطرق التي تربط العاصمة بمحافظتي الشمال والجنوب احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في محاولة لإيصال صوتهم للطبقة السياسية الحاكمة.