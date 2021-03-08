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بكلمات للسلام بابا الفاتيكان ينهي جولته في إقليم كردستان العراق

بكلمات تؤكد نشر السلام والتسامح أنهى بابا الفاتيكان جولته في إقليم كردستان، ضمن قداس إلهي حضره أكثر من 10 آلاف شخص، عُدّ التجمع الأكبر أثناء زيارته إلى العراق، التي حملت رسائل عدة.