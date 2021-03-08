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اليمن.. مدينة شبام التاريخية

تمثل مدينة شبام التاريخية في حضرموت واحدة من أبرز المعالم الحضارية لليمن على مرّ القرون، وقد أدرجتها اليونيسكو على قائمة مواقع التراث العالمي. وتتميز هذه المدينة بمبانيها العالية المشيدة من الطين.