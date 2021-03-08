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المرأة الريفية في تونس تعاني من الإقصاء والتهميش

تساهم المرأة الريفية في تونس بما يزيد على 30% من الأمن الغذائي، لكنها لا تحظى مقابل ذلك بما يليق بحجم دورها المحوري، وتشير بعض الدراسات لتعرض المرأة الريفية لأنواع من الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي.