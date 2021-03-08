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الفلسطينية ياسمين نيروخ حكم دولي لكرة القدم

حولت ياسمين نيروخ، من الخليل، شغفها بالرياضة وحلمها أن تكون جزءا منها إلى واقع تعيشه في ملاعب كرة القدم، حينما أصبحت أول حكم من مدينة الخليل تدير مباريات كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين.