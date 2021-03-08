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السعودية تعلن التصدي لهجمات حوثية استهدفت المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تصديها لطائرة مسيرة استهدفت ميناء رأس تنورة عن طريق البحر، ولصاروخ استهدف مرافق أرامكو في الظهران، بعد إعلان الحوثيين مهاجمة موانئ وأهداف عسكرية شرقي المملكة.