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الخارجية الأميركية تبلغ الرئيس الأفغاني نية واشنطن تنظيم مؤتمر إقليمي للسلام بأفغانستان

أبلغ وزير الخارجية الأميركي الرئيس الأفغاني ورئيس لجنة المصالحة الأفغانية نية واشنطن الطلب من الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر إقليمي لبحث السلام في البلاد. كما ستطلب من أنقرة تنظيم مؤتمر لسلام.