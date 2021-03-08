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التصعيد بين التحالف السعودي الإماراتي وجماعة الحوثي.. إلى متى؟

جاء في بيان للتحالف السعودي الإماراتي أنه تم بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية “موجعة” ضد الحوثيين، فيما صرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين بأن القوة الصاروخية نفذت عملية في العمق السعودي.