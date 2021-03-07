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معاناة النازحين بعد قرار الحكومة العراقية إغلاق المخيمات في البلاد

تسبب قرار الحكومة في بغداد إغلاق مخيمات النازحين بالعراق، في حدوث حركة نزوح عكسي نحو مناطق إقليم كردستان العراق. مستقبل مجهول ينتظر أكثر من 39 ألف عائلة بالمخيمات، في ظل عدم إمكانية عودتهم إلى الديار.
7/3/2021
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