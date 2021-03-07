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لندن مدينة أصحاب الملايين

أظهرت دراسة أجرتها وكالة الاستشارات العقارية البريطانية “نايت فرانك” أن لندن أصبحت المدينة الأولى في العالم من حيث عدد أصحاب الملايين الذين يعيشون فيها، متفوقة على نيويورك.