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روحاني يشدد على ضرورة تجنب لغة التهديد وممارسة الضغوط على إيران

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة تجنب لغة التهديد وممارسة الضغوط على بلاده في ما يتعلق بتطورات ملف برنامجها النووي وتداعياتها، واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه من الضروري رفع العقوبات.