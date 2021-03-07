02:37

تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا

أعلن الرئيس الإندونيسي تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده في الأسابيع الماضية. وتسعى جهات بحثية وتجارية إندونيسية إلى إنتاج مستلزمات وأجهزة فحص الفيروس، لتوسيع دائرة الكشف عن الوباء.