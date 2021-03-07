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الصومال.. أزمة سياسية مع انتهاء الولاية الدستورية للمجالس التشريعية والتنفيذية

أعلن مجلس اتحاد المرشحين للرئاسة المعارض في الصومال، تأجيل مظاهرات، للتنديد بما سماه تلكؤ الحكومة في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ووضع عراقيل أمام المرشحين، وهو ما تنفيه الحكومة.