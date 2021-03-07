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02:52

"الصاغة".. عاصمة الذهب في مصر

منطقة الصاغة في مصر تعد أشهر وأقدم أسواق تصنيع وبيع الذهب في البلاد. والصاغة هو الاسم المتداول بين المصريين لسوق الذهب الذي يقع في قلب القاهرة، فهو بمثابة بورصة الذهب في مصر.
7/3/2021
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