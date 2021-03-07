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الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر 10 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

جبهات حرب تتعدد لكنها تلتقي على أرض واحدة اسمها اليمن. في أقل من أيام ثلاثة تعلن السعودية أن أنظمتها الدفاعية صدت هجوما شنته جماعة الحوثي ضدها بطائرات مسيرة، كشفت الرياض أنها اعترضت ودمرت 10 منها.