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البرازيل.. ارتفاعات غير مسبوقة في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

تشهد البرازيل ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، كما تسجل البلاد أرقاما قياسية في المصابين من فئة الشباب وفي نسب شغل أسرّة غرف العناية المركزة بالمستشفيات.