02:29

مهرجان برلين السينمائي الافتراضي وجائحة كورونا

ألقت جائحة كورونا بظلالها على النسخة 71 من مهرجان برلين السينمائي الدولي التي كانت افتراضية بالكامل، وكشف المهرجان عن وضعٍ صعب تعاني منه أحوال دور السينما التي تأثرت بفعل الإغلاق الذي فرضته الجائحة.