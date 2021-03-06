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لبنان.. مسيرات وإغلاق للطرقات تنديدا بالأوضاع المعيشية الصعبة

عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عن استعداده للامتناع عن أداء مهامه من أجل تسريع تشكيل الحكومة. وقال إن المواطنين يعانون أزمة اجتماعية خطيرة.