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في درجات حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.. صيانة السفن في ياقوتيا الروسية

يتيح تجمد مياه الأنهار في سيبيريا فرصة لأصحاب السفن، من أجل إجراء أعمال الصيانة. ويتطلب هذا النوع من الصيانة في جمهورية ياقوتيا عمالا قادرين على العمل في درجة حرارة تتجاوز 60 مئوية تحت الصفر.