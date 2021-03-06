25:00

فوق السلطة 223 – الأسد يوقف برامج الطبخ

تناولت حلقة (2021/3/5) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: الأسد يوصي بوقف برامج الطبخ على شاشات دمشق. الرئيس التونسي يعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسيا.