search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
25:00
فوق السلطة 223 – الأسد يوقف برامج الطبخ
تناولت حلقة (2021/3/5) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: الأسد يوصي بوقف برامج الطبخ على شاشات دمشق. الرئيس التونسي يعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسيا.
5/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة
play
22:42
المرصد- تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا
play
24:38
فوق السلطة 222 – الحوثيون يتوعدون السعودية مستشهدين بتوقعات ترامب
play
25:17
المرصد- المانغا اليابانية.. كيف تحولت من إرث إلى صناعة تدر مليارات الدولارات؟
play
24:46
مقاطع حول هذه القصة
حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة
play
22:42
المرصد- تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا
play
24:38
فوق السلطة 222 – الحوثيون يتوعدون السعودية مستشهدين بتوقعات ترامب
play
25:17
المرصد- المانغا اليابانية.. كيف تحولت من إرث إلى صناعة تدر مليارات الدولارات؟
play
24:46
المزيد من أخرى
وسط طوفان "الإسلاموفوبيا".. 3 أخبار إيجابية عن مسلمي الغرب
حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة
10 أقراص من هذا الدواء يوميا.. تطيل العمر حتى 140 عاما وتؤخر الشيخوخة
المرصد- تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا
الأكثر قراءة
لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل
خبراء كوريا الجنوبية يدقون ناقوس الخطر: سوف ننقرض سنة 2750
مستشهدا بدورها أيام الدولة العثمانية.. أردوغان يكشف عن سعي بلاده لامتلاك قوة بحرية "ضاربة"
كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟