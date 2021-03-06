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فوق السلطة 223 – الأسد يوقف برامج الطبخ

تناولت حلقة (2021/3/5) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: الأسد يوصي بوقف برامج الطبخ على شاشات دمشق. الرئيس التونسي يعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسيا.
5/3/2021
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