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فنانة فلسطينية ترسم لوحاتها للمكفوفين

أرادت الفنانة التشكيلية الفلسطينية تيماء سلامة أن تكون للوحاتها رسالة سامية، فقررت أن ترسمها بشكل مختلف، يبصرها الكفيفون بإحساسهم، فهي تستخدم تقنية خاصة تمكنهم من تذوق الفن التشكيلي.