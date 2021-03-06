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زيارة البابا فرانشيسكو إلى العراق

البابا في العراق، زيارة وصفها كثيرون بالتاريخية، استقبال رسمي حافل، حيث كانت حفاوة الاستقبال واضحة بكل تفاصيلها. كما حث البابا على التسامح، ووقف العنف، مشددا على وضع مصلحة العراق فوق المصالح الشخصية.