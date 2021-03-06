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02:13
تونس.. تراجع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في تونس تراجع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، مما دفعها إلى تخفيف القيود المفروضة كتقليص ساعات حظر التجوال ورفع الحجر الصحي الإجباري عن الوافدين من الخارج.
6/3/2021
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