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تشاد.. الانتخابات الرئاسية بين النزاهة والتزوير

رفضت المحكمة العليا في تشاد ترشح 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 من أبريل/نيسان المقبل، بينهم القيادي المعارض يحيى ديلو، وقرر 4 من المرشحين الانسحاب بحجة عدم نزاهة الانتخابات.