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تحالف أوبك بلس.. 5 سنوات من المواجهة مع أسعار النفط

5 سنوات من المواجهة بين تحالف أوبك بلس وتراجع أسعار النفط، أظهرت تباينا في المقاربات بين من يرى خفض الإنتاج أو الزيادة التدريجية فيه سبيلا لإدارة معركة ازدادت شراسة بسبب تداعيات جائحة كورونا.