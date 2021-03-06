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انقسام المجتمع الأرميني بين مؤيد ومعارض لرئيس الوزراء نيكول باشينيان

يشهد المجتمع الأرميني انقساما حادا، كما هو الحال على الساحة السياسية بين السلطة والمعارضة. إذ يرى كثيرون أن على رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن يرحل، في حين يؤيد آخرون باشينيان.