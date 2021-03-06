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02:14

المغرب.. تعديلات جديدة بالقوانين الانتخابية أبرزها القاسم الانتخابي

وجد حزب العدالة والتنمية -الذي يقود الائتلاف الحكومي المغربي- نفسه معزولا في مجلس النواب، وهو يواجه أحزابا تنتمي للحكومة فضلت التحالف مع أحزاب معارضة لتمرير القانون الانتخابي الجديد.
6/3/2021
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