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المغرب.. تعديلات جديدة بالقوانين الانتخابية أبرزها القاسم الانتخابي

وجد حزب العدالة والتنمية -الذي يقود الائتلاف الحكومي المغربي- نفسه معزولا في مجلس النواب، وهو يواجه أحزابا تنتمي للحكومة فضلت التحالف مع أحزاب معارضة لتمرير القانون الانتخابي الجديد.