02:23

الفلسطينيون يتظاهرون في أم الفحم تنديدا بالعنف وانتشار الجرائم ببلداتهم

تظاهر عشرات آلاف الفلسطينيين في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر تنديدا بالعنف وانتشار الجريمة في بلداتهم، كما نددوا بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة المجرمين، وقد قتل نحو 1500 شخص منذ عام 2000.