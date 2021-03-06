البث الحي
03:05

إثيوبيا.. جبهة تحرير شعب تيغراي بين المؤيدين والمعارضين

ترى أحزاب معارضة في تيغراي الإثيوبي ضرورة عودة “جبهة تحرير شعب تيغراي” لحكم الإقليم، باعتبارها حكومة منتخبة كشرط للاستقرار. بينما ترى الحكومة المؤقتة أن الجبهة أصبحت من الماضي.
6/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

البرازيل.. كاميرا الجزيرة ترصد تفاصيل العمليات الزراعية ومراحل الإنتاج

02:17
(الجزيرة)

انقسام المجتمع الأرميني بين مؤيد ومعارض لرئيس الوزراء نيكول باشينيان

02:08
(الجزيرة)

مهرجان برلين السينمائي الافتراضي وجائحة كورونا

02:29
(الجزيرة)

في درجات حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.. صيانة السفن في ياقوتيا الروسية

03:05
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

البرازيل.. كاميرا الجزيرة ترصد تفاصيل العمليات الزراعية ومراحل الإنتاج

02:17
(الجزيرة)

انقسام المجتمع الأرميني بين مؤيد ومعارض لرئيس الوزراء نيكول باشينيان

02:08
(الجزيرة)

مهرجان برلين السينمائي الافتراضي وجائحة كورونا

02:29
(الجزيرة)

في درجات حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.. صيانة السفن في ياقوتيا الروسية

03:05
المزيد من التقارير الإخبارية

البرازيل.. كاميرا الجزيرة ترصد تفاصيل العمليات الزراعية ومراحل الإنتاج

(الجزيرة)

انقسام المجتمع الأرميني بين مؤيد ومعارض لرئيس الوزراء نيكول باشينيان

(الجزيرة)

مهرجان برلين السينمائي الافتراضي وجائحة كورونا

(الجزيرة)

في درجات حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر.. صيانة السفن في ياقوتيا الروسية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

خبراء كوريا الجنوبية يدقون ناقوس الخطر: سوف ننقرض سنة 2750

(الجزيرة)

مستشهدا بدورها أيام الدولة العثمانية.. أردوغان يكشف عن سعي بلاده لامتلاك قوة بحرية "ضاربة"

أردوغان استشهد بالدولة العثمانية ودور قوتها البحرية سابقا في وضعها بقمة الهرم السياسي للعالم(الأناضول)

كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟

المقر الرئيسي والتاريخي لبنك العمل الحكومي في العاصمة أنقرة (الجزيرة)