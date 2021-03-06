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إثيوبيا.. جبهة تحرير شعب تيغراي بين المؤيدين والمعارضين

ترى أحزاب معارضة في تيغراي الإثيوبي ضرورة عودة “جبهة تحرير شعب تيغراي” لحكم الإقليم، باعتبارها حكومة منتخبة كشرط للاستقرار. بينما ترى الحكومة المؤقتة أن الجبهة أصبحت من الماضي.