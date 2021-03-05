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معسكرات الاعتقال المعروفة بالغولاغ في جمهورية ياقوتيا الروسية

شيدت جمهورية ياقوتيا الروسية في خمسينيات القرن الماضي العشرات من معسكرات الاعتقال المعروفة بالغولاغ، واختارت السلطات السوفياتية السابقة المنطقة لإرسال السجناء واستغلالهم في ظروف اعتقال صعبة.