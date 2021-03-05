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ما بعد التطبيع.. إسرائيل تسعى لتحالفات عسكرية مع أصدقائها الجدد

يبدو أن توقيع اتفاقيات السلام والتطبيع بين دول عربية وإسرائيل لم تكن إلا البداية، حيث إن الأخيرة لا تكتفي بمجرد السلام والتطبيع مع أصدقائها الجدد،