البث الحي
03:56

ما بعد التطبيع.. إسرائيل تسعى لتحالفات عسكرية مع أصدقائها الجدد

يبدو أن توقيع اتفاقيات السلام والتطبيع بين دول عربية وإسرائيل لم تكن إلا البداية، حيث إن الأخيرة لا تكتفي بمجرد السلام والتطبيع مع أصدقائها الجدد،
4/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معسكرات الاعتقال المعروفة بالغولاغ في جمهورية ياقوتيا الروسية

03:11
(الجزيرة)

سلطنة عمان.. جمال الفنادق الأثرية في قرية مسفاة العبريين

02:34
(الجزيرة)

العراق.. آثار خنس التاريخية

02:43
(الجزيرة)

ألمانيا.. وضع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة

02:57
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معسكرات الاعتقال المعروفة بالغولاغ في جمهورية ياقوتيا الروسية

03:11
(الجزيرة)

سلطنة عمان.. جمال الفنادق الأثرية في قرية مسفاة العبريين

02:34
(الجزيرة)

العراق.. آثار خنس التاريخية

02:43
(الجزيرة)

ألمانيا.. وضع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة

02:57
المزيد من التقارير الإخبارية

معسكرات الاعتقال المعروفة بالغولاغ في جمهورية ياقوتيا الروسية

(الجزيرة)

سلطنة عمان.. جمال الفنادق الأثرية في قرية مسفاة العبريين

(الجزيرة)

العراق.. آثار خنس التاريخية

(الجزيرة)

ألمانيا.. وضع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تركيا ترفض قرارات جامعة الدول العربية التي اتخذت ضدها

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

خبر رائع: الإصابة بهذه السلالة من كورونا تحصن الشخص ضد السلالات الأخرى.. فما هي؟

مفاهيم مصححة حول العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين