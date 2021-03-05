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02:34

سلطنة عمان.. جمال الفنادق الأثرية في قرية مسفاة العبريين

تمثل قرية مسفاة العبريين واحدة من القرى الأثرية الجميلة التي تقع في ولاية الحمراء العمانية، إذ نجح سكان القرية في جعلها مقصدا سياحيًا إثر تحويل المنازل القديمة إلى فنادق صغيرة استقطبت آلاف الزوار.
5/3/2021
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